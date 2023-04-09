Mısır'daki Ezher Kurumundan Müslümanlara 'Mescid-i Aksa için birlik' çağrısı

Mısır'daki El-Ezher Kurumu, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'yı savunmak için Müslümanlara, "birlik olma" çağrısında bulundu.

El-Ezher Şeyhi Ahmed et-Tayyib, hicri takvimine göre, ramazan ayının 17. gününe denk gelen Bedir Muharebesi'nin yıl dönümü münasebetiyle bir açıklama yayımladı.

Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlara, ramazan ayındaki Bedir Muharebesi zaferinden ilham alarak Mescid-i Aksa'yı savunmada, umutlarını yitirmemelerini isteyen Tayyib, Mescid-i Aksa'yı savunmak için Müslümanların "tek saf" olması gerektiğini belirtti.

Bedir Muharebesi'nin Müslümanları müşriklere karşı muzaffer eyleyen tarihi bir olay olduğunu hatırlatan Tayyib, Bedir Muharebesi münasebetiyle Müslümanları tebrik etti.

Aksa'ya baskın çağrıları

İsrailli fanatik Yahudiler, 5-13 Nisan'daki Hamursuz (Pesah) Bayramı sırasında Aksa'ya yönelik baskın çağrılarını artırmıştı.

Bu dönemde baskın bekleyen Filistinliler ise ramazan ayında Müslümanlara Mescid-i Aksa'da itikaf çağrısında bulunmuştu.

Fanatik Yahudi 15 haham da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e mektup yazmıştı.

Mektupta, Netanyahu ve Ben-Gvir'den Yahudi yerleşimcilerin Hamursuz Bayramı'nda Mescid-i Aksa'da kurban kesmeleri için izin verilmesini isteyen hahamlar, kurban kesmeyi başaranlara 5 bin 500 dolar değerinde ödül verilmesini önermişti.