Mısır'daki El-Ezher'den Hint yetkililerin Hazreti Muhammed'e hakaret içeren ifadelerine tepki - Haberler

Mısır'daki El-Ezher Kurumu ile Suudi Arabistan'daki Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi (Harameyn) İşleri Başkanlığı, Hindistan iktidar partisi yetkililerinin Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli ifadelerini şiddetle kınadıklarını duyurdu.

El-Ezher'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hindistan'da iktidardaki Halk Partisi (BJP) Sözcüsü'nün Hazreti Muhammed'le ilgili ifadeleri, kendisinin peygamberler tarihi hakkındaki cehaletini apaçık ortaya koyuyor." ifadeleri kullanıldı.

Hint yetkilinin ifadelerinin "zaman zaman İslam düşmanlarının tekrarladığı saçma sözler" şeklinde değerlendirildiği açıklamada, uluslararası topluma "dini istismar edenlerin karşısında kararlı, cesur ve güçlü bir şekilde durma" çağrısı yapıldı.

Son dönemde bazı siyasilerin oy kazanmak için İslam'a ve Hazreti Muhammed'e hakaret etme yoluna başvurdukları kaydedilen açıklamada, "Seçimlerde oy alabilmek için, parti mensuplarını Müslümanlara karşı kışkırtmak farklı din ve inançların mensupları arasında kin ve çekişme tohumları ekmektir." ifadelerine yer verildi.

Suudi Arabistan Harameyn İşleri Başkanlığından kınama

Suudi Arabistan'daki Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi (Harameyn) İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada da "Harameyn İşleri Başkanlığı; imamlar, vaizler, alimler ve Başkanlık çalışanları adına Hazreti Muhammed'de hakaret içeren ifade ve resimleri kınıyor." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu ifadelerin dinlere gösterilmesi gereken saygıyı temsil etmediği vurgulanan açıklamada, "Böyle bir davranışta bulunanlar, Peygamberimizin hayatını okumamışlardır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Suudi Arabistan'ın inançlara ve dinlere saygı gösterilmesi çağrısının teyit edildiği vurgulandı.

Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli ifadeleri kullananlar görevlerinden alındı

Hindistan'da 3 Haziran'da katıldığı bir televizyon programında, İslam dinine ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadeler kullanan BJP Sözcüsü Nupur Sharma'nın 5 Haziran'da görevine son verildiği ve Yeni Delhi Medya Başkanı Naveen Kumar Jindal'ın da aynı gün partiden ihraç edildiği bildirilmişti.

Tepkiler üzerine Sharma özür diledi

Sharma, gelen tepkiler üzerine, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kimsenin duygularını incitmek istemedim. Eğer sözlerimle insanları kırdıysam sözlerimi geri alırım." açıklamasında bulunmuştu.

Partiden ihraç edilen Jindal ise partinin verdiği kararın önemini vurgulayarak, kendini partiye adayan bir kişi olduğunu söylemişti.