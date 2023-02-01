Mısır'daki bir hastanede çıkan yangında 3 kişi öldü, 32 kişi yaralandı Güncel Haberler Mısır'ın başkenti Kahire'deki bir hastanede çıkan yangında ilk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğü, 32 kişinin yaralandığı bildirildi. Mısır'ın başkenti Kahire'deki bir hastanede çıkan yangında ilk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğü, 32 kişinin yaralandığı bildirildi. Mısır Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, başkent Kahire'nin El-Matariyye semtinde bir sivil toplum kuruluşuna ait hastanenin radyoloji bölümünde yangın çıktığı belirtildi. Olay yerine 12 ambulans gönderildiği kaydedilen açıklamada, ilk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğü, 32 kişinin yaralandığı aktarıldı. Açıklamada, yaralanmaların yanık, kırık ve dumandan etkilenme olarak gerçekleştiği ve tüm yaralıların çevredeki hastanelerde gerekli tıbbi hizmetleri aldıkları dile getirildi. Bakanlığın açıklamasında yangının sebebine ilişkin bilgi verilmezken, yerel basında çıkan haberlerde yangının kontrol altına alındığı ifade edildi. Kaynak: AA / Güncel Sağlık Bakanlığı Kahire Mısır Güncel Haberler

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