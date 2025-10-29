Mısır'da Yeni Alameyn Sahilinde Heykel Sempozyumu Düzenlendi
Mısır'ın Yeni Alameyn kentinin sahil şeridi, Mısır Heykel Sempozyumu kapsamında beyaz heykellerle süslendi. Heykeller, modern ve sanatsal bir kimlik yansıtan açık hava galerisi oluşturarak denizle diyalog kuruyor.
YENİ ALAMEYN, 29 Ekim (Xinhua) -- Mısır'ın Akdeniz kıyısındaki Yeni Alameyn kentinin sahil şeridi, Mısır Heykel Sempozyumu çerçevesinde beyaz heykellerle donatıldı. Denizle sessiz bir diyalog kuran soyut biçimler ve zarif insan figürleri kenti modern kimliğini yansıtan açık hava galerisine dönüştürdü.
Kaynak: Xinhua / Güncel