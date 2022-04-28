Mısır'da Vı. Ramses'in Mezarını Ziyaret Edenler

LUKSOR, 28 Nisan (Xinhua) -- Mısır'ın Luksor kentindeki Krallar Vadisi'nde bulunan VI. Ramses'in mezarını ziyaret eden insanlar, 26 Nisan 2022. Antik Mısır'da 20. Hanedanlık hükümdarı olan VI. Ramses'in mezarı, Krallar Vadisi'ndeki en güzel ve iyi korunmuş mezarlardan biri olarak biliniyor. (Fotoğraf: Sui Xiankai/Xinhua)

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