Mısır'da Vı. Ramses'in Mezarını Ziyaret Edenler - Haberler

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Mısır'da Vı. Ramses'in Mezarını Ziyaret Edenler

Xinhua - Güncel
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Mısır'da Vı. Ramses'in Mezarını Ziyaret Edenler

LUKSOR, 28 Nisan (Xinhua) -- Mısır'ın Luksor kentindeki Krallar Vadisi'nde bulunan VI. Ramses'in mezarını ziyaret eden insanlar, 26 Nisan 2022. Antik Mısır'da 20. Hanedanlık hükümdarı olan VI. Ramses'in mezarı, Krallar Vadisi'ndeki en güzel ve iyi korunmuş mezarlardan biri olarak biliniyor.

LUKSOR, 28 Nisan (Xinhua) -- Mısır'ın Luksor kentindeki Krallar Vadisi'nde bulunan VI. Ramses'in mezarını ziyaret eden insanlar, 26 Nisan 2022. Antik Mısır'da 20. Hanedanlık hükümdarı olan VI. Ramses'in mezarı, Krallar Vadisi'ndeki en güzel ve iyi korunmuş mezarlardan biri olarak biliniyor. (Fotoğraf: Sui Xiankai/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Nisan, Mısır, Güncel, Haberler

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