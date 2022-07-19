Mısır'da ulusal diyalog sürecinin ikinci toplantısı başladı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin ilan ettiği "ulusal diyalog" sürecinin ikinci toplantısı başkent Kahire'de başladı.

Ulusal diyalog için oluşturulan sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin yazlı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, toplantının Ulusal Diyalog Mütevelli Heyeti üyelerinin katılımıyla Cumhurbaşkanlığına bağlı Kahire'deki akademide başladığı belirtildi.

Toplantının çalışmalarına dair ise bilgi verilmedi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi, ilk kez 21 Nisan'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkede siyasi diyalog başlatma niyetinde olduğunu ifade etmişti.

Bu açıklamadan 72 saat sonra, aralarında aktivist ve siyasi tutukluların da bulunduğu 41 kişi serbest bırakılmıştı.

Sisi'nin ilan ettiği ve Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) dışındaki tüm kesimleri kapsayan ulusal diyalog sürecinin ilk toplantısı 5 Temmuz'da Kahire'de yapılmıştı.

Resmi verilere göre Mısır genelinden ulusal diyalog sürecine katılmak üzere form dolduranların sayısı 96 bini aştı.

Mısır Cumhurbaşkanlığı Af Komitesi Üyesi Tarık el-Avadi, 16 Temmuz'da yaptığı açıklamada, "düşünce mahkumları" olarak tanımlanan 6 siyasi aktivistin serbest bırakıldığını duyurmuştu.

Uzmanlara göre ulusal diyalog süreci kapsamında Mısır'daki siyasi tutuklulardan serbest kalanların sayısında artış görülüyor.