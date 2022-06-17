Mısır'da ülkeye girişte şart koşulan PCR testi zorunluluğu kaldırıldı - Haberler

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Mısır'da ülkeye girişte şart koşulan PCR testi zorunluluğu kaldırıldı

AA - Ferdi Bayat - Güncel
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Mısır'da ülkeye girişte şart koşulan PCR testi zorunluluğu kaldırıldı

Mısır, ülkeye giriş için şart koşulan PCR testi dahil uygulanan tüm sağlık kısıtlamalarını kaldırdı.

Mısır, ülkeye giriş için şart koşulan PCR testi dahil uygulanan tüm sağlık kısıtlamalarını kaldırdı.

Mısır havayolu şirketi "Egypt Air"in resmi Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülkeye giriş için uygulanan tüm sağlık kısıtlamalarının kaldırıldığı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu kararın bugünden itibaren uygulanmaya başlandığı bilgisine de yer verildi.

Söz konusu kararın, Mısır Salgın ve Sağlık Pandemi Krizi Yönetimi Yüksek Komitesi'nin Kovid-19'a yönelik aldığı yeni kararlar kapsamında verildiği belirtildi.

Mısır'da Kovid-19 pandemisi nedeniyle 1 Eylül 2020 yılından bu yana yurt dışından gelen yolculardan PCR testi talep ediliyordu.

AA / Ferdi Bayat - Güncel

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