Mısır'da Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimleri için oy verme işlemi başladı

Mısır'da yaşayan Türk seçmenler, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için sandık başına gitti.

Mısır'da yaşayan Türk seçmenler, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için sandık başına gitti.

Türkiye'nin Kahire ve İskenderiye Başkonsolosluklarında kurulan sandıklarda sabah 09.00'dan itibaren oy verme işlemi başladı. Seçmenler saat 21.00'e kadar oy kullanabilecek.

Oy verme işlemleri 7 Mayıs akşamına kadar devam edecek.

Türkiye'nin Kahire Maslahatgüzarı Büyükelçi Salih Mutlu Şen, sosyal medya hesabından seçimlere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kahire Büyükelçiliğimizde kurulan sandıkta oyumuzu kullandık." ifadelerine yer verdi.