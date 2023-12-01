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Mısır'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı kutlandı

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Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği tarafından resepsiyon düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği tarafından resepsiyon düzenlendi.

Normal şartlarda 29 Ekim'de düzenlenmesi planlanan ancak Filistin'deki çatışmalar sebebiyle ertelenen resepsiyon, Kahire'deki büyükelçilik rezidansında gerçekleştirildi. Resepsiyona bini aşkın yerli ve yabancı davetli katıldı.

Resepsiyonda Türk ve Mısır milli marşları, Mısırlı müzisyenler tarafından seslendirildi.

Resepsiyonda konuşan Büyükelçi Salih Mutlu Şen, Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Türkiye'nin sanayi, ticaret, ekonomi, kültür, sanat ve diğer her alanda elde ettiği kazanımları ve geldiği başarılı noktayı anlattı.

Türkiye'nin ihracatıyla, ekonomisiyle ve teknolojisiyle her alanda dünyanın en önde gelen gelişmiş ekonomileri arasında yer aldığına işaret eden Şen, Türk milletinin özellikle son 20 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yürüttüğü milli ve bağımsız dış politika sayesinde Orta Doğu, Arap ve İslam ülkeleriyle ilişkilerinde büyük gelişmeler olduğunu kaydetti.

Büyükelçi Şen, Türkiye'nin Mısır'la ilişkilerinde son bir yılda büyük değişim ve dönüşümlerin yaşandığını, iki kardeş ülkenin ilişkilerini normalleştirmenin ötesinde her alanda derin ve geleceğe ümitle bakan işbirliklerini geliştirmeye başladıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın zamanda Mısır'ı ziyaret etmesinin de gündemde olduğuna dikkati çeken Şen, bu tarihi ziyaretin ikili ilişkilerin bütün boyutlarıyla ele alınmasının yanı sıra Filistin meselesinde ortak tutum sergileyen iki ülkenin istişaresine de imkan sağlayacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Güncel

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