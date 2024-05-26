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Mısır'da Türk Mutfağı Haftası Etkinliği Gerçekleştirildi

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Mısır'da Türk Mutfağı Haftası kapsamında Ege mutfağından lezzetlerin tanıtımı yapıldı. Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Mısırlı konukları ve yabancı diplomatları ağırladığı akşam yemeğinde, Ege yöresine ait birçok lezzeti ikram etti. Büyükelçi Şen, Türk ve Mısır mutfağının birbirlerini etkilediğini ve Mısır halkının Türk yemeklerini sevdiğini belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin Gazze'ye yardımlarının devam edeceğini vurguladı.

Mısır'da, Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde Ege mutfağından lezzetlerin tanıtımı yapıldı.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Cumhurbaşkanı Recep ??Tayyip Erdoğan'ın ?Eşi Emine Erdoğan'ın öncüllüğünde ??düzenlenen Türk Mutfağı Haftası kapsamında Türkiye'nin ?Kahire Büyükelçiliği ??konutunda düzenlenen akşam yemeğinde, ?Mısırlı ?konukları ve yabancı diplomatları ağırladı. ?Yemeğe, Mısır Sivil Havacılık Bakanı Korgeneral Muhammed Abbas Hilmi Haşim de katıldı.

Konuklara, Ege yöresinin zeytin ve peynirleri, tarhana çorbası, mücver, zeytinyağlı taze fasulye ve biber dolması, otlu börek ve gözleme, İzmir köfte, karides güveç ile incir uyutması ikram edildi.

? Büyükelçi Şen, yemekte yaptığı konuşmada, Türkiye ve Mısır mutfağının, Orta Doğu'nun ??en eski ?mutfaklarından sayıldıklarını, her iki mutfağın tarih boyunca birbirlerini ??etkilediğini, Mısır halkının Türk mutfağı ve yemeklerini ?çok sevdiğini ??söyledi.?

Türkiye'de her bölgenin ??hatta her ilin ?kendine özgün ürünleri bulunduğunu dile getiren Şen, bu yılki temanın "Ege ??Mutfağı" olduğunu kaydetti.?

Mutfak ve yemeklerin, turizm destinasyonlarına cazibe ??kazandırdığını anlatan Şen, Mısır'daki birçok otelin Türk mutfak ekipmanları, ??teçhizatları ve Türk şeflerinden istifade ettiğini, Türkiye'ye giden Mısırlı turistlerin de Türk gastronomisine özel bir ilgi ??gösterdiğini belirtti.?

Türkiye'nin Gazze'ye yardımları

Türkiye'nin Gazze'ye başta gıda olmak üzere insani ??yardıma bütün gücüyle devam edeceğini vurgulayan Şen, bu maksatla Mısır'la işbirliği halinde ve Mısır makamlarının desteğiyle binlerce ??tonluk gıdanın sevke hazır beklediğini bildirdi. ?

Şen, bu insani yardımların sevkiyatının tekrar başlaması için İsrail'in Refah Sınır ??Kapısı'ndan çekilmesi ve güvenliğin tesisinin şart olduğunu söyledi.?

ABD Başkanı Joe Biden ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es-Sisi'nin 24 Mayıs'ta gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye geçici olarak insani yardım girişleri konusunda anlaşmalarını memnuniyetle karşıladığını dile getiren Şen, özellikle gıda yardımlarının acilen Gazze'ye sokulması için ??uluslararası toplumun her türlü gayreti göstermesi ve İsrail'e baskı ??uygulaması gerektiğini anlattı.

Şen, Türkiye'nin, Mısır'a gelen on binlerce Gazzeli'ye yönelik olarak da ??Mısır'ın desteğiyle yardım faaliyetleri yürüttüğünü ifade etti.?

Büyükelçi Şen, Türkiye Cumhuriyeti Kahire Büyükelçiliğinin, 500 Filistinli aileyi Kurban Bayramı'nda ağırlayacağını ve kurban eti paylaşacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Güncel

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