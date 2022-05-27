Mısır'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinliği - Haberler

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği'nde düzenlenen Türk Mutfağı Haftası programı kapsamında Türk yemekleri konukların beğenisine sunuldu.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği'nde organize edilen programa iştirak eden elçilik çalışanları ve yabancı diplomatlar Türk mutfağına özgü yemekleri tattı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde yurt içinde ve dışında eş zamanlı kutlanan Türk Mutfağı Haftası çerçevesindeki davette, konuklara ezogelin çorbası, meze tabağı, Hünkarbeğendi, aşure ve hoşaf ikram edildi.

Türkiye'nin Kahire Maslahatgüzarı Kemalettin Eruygur da etkinlikte Türk mutfağının özelliklerine değindiği bir konuşma yaptı.