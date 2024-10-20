Mısır’da Turizm Sezonu Başladı: Rekor Ziyaretçi Sayısı
Mısır'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte turizm sezonu açıldı. Turizm sektörü, GSYH'ye %12 katkı sağlamakta ve 3 milyon kişiye istihdam oluşturmaktadır. 2023 yılında Mısır 14,9 milyon turist ağırlamıştır.
KAHİRE, 20 Ekim (Xinhua) -- Mısır'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle en yoğun turizm sezonu başladı.
Mısır'ın başlıca döviz kaynaklarından biri olan turizm sektörü, GSYH'ye yaklaşık yüzde 12 oranında katkıda bulunup yaklaşık 3 milyon kişiye istihdam sağlıyor.
Ülke, 2023 yılında 14,9 milyon gibi rekor sayıda turist ağırlamıştı.