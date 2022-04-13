Mısır'da turistleri taşıyan otobüs ile nakliye aracının çarpışması sonucu 10 kişi öldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mısır'da turistleri taşıyan otobüs ile nakliye aracının çarpışması sonucu 10 kişi öldü

AA - Ekrem Biçeroğlu - Güncel
Mısır'da turistleri taşıyan otobüs ile nakliye aracının çarpışması sonucu 10 kişi öldü

Mısır'ın güneyindeki Asvan kentinde turistleri taşıyan otobüs ile nakliye aracının çarpışması sonucu 5'i yabancı 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Mısır'ın güneyindeki Asvan kentinde turistleri taşıyan otobüs ile nakliye aracının çarpışması sonucu 5'i yabancı 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, ülkenin güneyindeki Ebu Simbel yolunda turistleri taşıyan otobüs ile nakliye aracı çarpıştı.

Kazada, 5'i yabancı uyruklu 10 kişi yaşamını yitirdi, 14 kişi yaralandı.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, soruşturmanın devam ettiğini ve elim kazada yaralananların tedavi altına alındığını belirtti.

Sisi ayrıca, hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten taziye dileklerini iletti.

AA / Ekrem Biçeroğlu - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title