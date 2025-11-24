Mısır'da Temsilciler Meclisi Seçimlerinin İkinci Aşaması Başladı

Mısır parlamentosunun alt kanadı Temsilciler Meclisi üyelerini belirlemek için 13 ili kapsayacak şekilde yapılan seçimlerin ikinci ve son aşamasında oy verme işlemi başladı.

İlk aşaması 10-11 Kasım tarihlerinde 14 ilde gerçekleştirilen seçimlerin ikinci aşaması, 27 vilayetin 13'ünde sabah saatlerinde başladı ve 2 gün sürecek.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, oyunu Kahire'nin doğusundaki Mısır el-Cedide bölgesinde kullandı.

Ülkenin resmi haberi ajansı MENA'ya konuşan, Ulusal Seçim Kurulu Başkanı Hazım Bedevi, kullanılan her oyun seçimin sonucunu etkilediğini söyledi.

Bedevi, Ulusal Seçim Kurulu'nun halkın iradesiyle görevlendirildiğine dikkati çekerek, "Yalnızca seçmenin özgür iradesini yansıtan ve usulüne uygun bir şekilde seçilmediği sürece hiçbir temsilci parlamentoya giremeyecek." dedi.

Seçimlerin ikinci aşamasında 13 ilde 1316 aday ile çoğunluğu Sisi'yi destekleyen 22 partinin oluşturduğu "Mısır Ulusal Listesi" seçimlere katılıyor.

Seçim sonuçlarının 2 Aralık'ta duyurulması bekleniyor.

Seçimlerin 14 ili kapsayan 18 Kasım'da yapılan ilk aşaması "önemli usulsüzlüklerin tespit edilmesinin ardından" iptal edilmiş ve aralık ayında tekrarlanacağı duyurulmuştu.

Nüfusu yaklaşık 108 milyon olan Mısır'da 69 milyona yakın seçmen bulunuyor.

Temsilciler Meclisi'nda görev süresi 5 yıl olmak üzere 568 kişi yer alırken bunların en fazla yüzde 5'i Cumhurbaşkanı tarafından atanabiliyor.

Aynı süreyi paylaşan Senato ise 300 üyesiyle görev yapıyor ve bu üyelerin üçte biri Cumhurbaşkanı tarafından atanıyor üçte ikisi ise seçimle belirleniyor.

Mısır parlamentosunun üst kanadı Senato için seçimler de ağustos ayında yapılmıştı.