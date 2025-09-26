Mısır'da Tekstil Fabrikasında Yangın: 8 Ölü, 35 Yaralı

Mısır'ın kuzeyindeki El-Garbiye kentindeki bir tekstil fabrikasında çıkan yangında ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi, 35 kişi yaralandı.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, El-Garbiye kentinin El-Mahalla el-Kubra ilçesindeki El-Yemani bölgesinde bulunan bir tekstil fabrikasında yangın çıktığı belirtildi.

Yangın ihbarı üzerine bölgeye 26 ambulans gönderildiği, ilk belirlemelere göre olayda 8 kişinin öldüğü ve 35 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Yaralıların El-Mahalla Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği ve tedavi altına alındığı aktarıldı.

Sivil Savunma ekiplerinin kurtarma çalışmalarını ve enkaz kaldırma operasyonlarını sürdürdüğüne işaret edilen açıklamada, halkın güvenliğini sağlamak için ilgili tüm kurumlarla koordinasyon halinde çalışıldığı ifade edildi.