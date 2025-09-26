Haberler

Mısır'da Tekstil Fabrikasında Yangın: 8 Ölü, 35 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mısır'ın El-Garbiye kentinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangında 8 kişinin hayatını kaybettiği, 35 kişinin yaralandığı bildirildi. Olay yerine 26 ambulans sevk edildi.

Mısır'ın kuzeyindeki El-Garbiye kentindeki bir tekstil fabrikasında çıkan yangında ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi, 35 kişi yaralandı.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, El-Garbiye kentinin El-Mahalla el-Kubra ilçesindeki El-Yemani bölgesinde bulunan bir tekstil fabrikasında yangın çıktığı belirtildi.

Yangın ihbarı üzerine bölgeye 26 ambulans gönderildiği, ilk belirlemelere göre olayda 8 kişinin öldüğü ve 35 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Yaralıların El-Mahalla Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği ve tedavi altına alındığı aktarıldı.

Sivil Savunma ekiplerinin kurtarma çalışmalarını ve enkaz kaldırma operasyonlarını sürdürdüğüne işaret edilen açıklamada, halkın güvenliğini sağlamak için ilgili tüm kurumlarla koordinasyon halinde çalışıldığı ifade edildi.

Kaynak: AA / Hussien Elkabany - Güncel
Kurtulmuş merak edilen soruyu cevapladı: Öcalan komisyon kararıyla dinlenebilir

"Öcalan komisyon kararıyla dinlenebilir"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye'ye benzin almaya giden Türk vatandaşı: İşte litresine ödediği para

Suriye'ye gidip benzin alan kadın: İşte litresine ödediği para
Aleyna Çakır davasında mahkeme salonunu buz kestiren sözler: Defalarca dayak yedi

Aleyna Çakır davasında mahkeme salonunu buz kestiren sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.