Mısır'da suç şebekesiyle çıkan silahlı çatışmada 1 polis öldü
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Mısır'ın İskenderiye ilinde bir suç şebekesine yönelik yürütülen operasyon sırasında çıkan çatışmada 1 polis öldü, 2 kişi yaralandı.
Mısır'ın İskenderiye ilinde bir suç şebekesine yönelik yürütülen operasyon sırasında çıkan çatışmada 1 polis öldü, 2 kişi yaralandı.
Mısır İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İskenderiye'de 3 kişiden oluşan "son derece tehlikeli" bir suç şebekesini yakalama operasyonu sırasında çatışma çıktığı kaydedildi.
Çatışmada bir polisin öldüğü, 2 kişinin yaralı olarak yakalandığı belirtilen açıklamada, kaçan üçüncü kişiyi yakalama çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.
Açıklamada, söz konusu kişiler hakkında aralarında uyuşturucu ve ateşli silah bulundurmanın da yer aldığı çok sayıda konuda yargı kararı bulunduğu ifade edildi.