Mısır'da suç şebekesiyle çıkan silahlı çatışmada 1 polis öldü Güncel Haberler Mısır'ın İskenderiye ilinde bir suç şebekesine yönelik yürütülen operasyon sırasında çıkan çatışmada 1 polis öldü, 2 kişi yaralandı. Mısır'ın İskenderiye ilinde bir suç şebekesine yönelik yürütülen operasyon sırasında çıkan çatışmada 1 polis öldü, 2 kişi yaralandı. Mısır İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İskenderiye'de 3 kişiden oluşan "son derece tehlikeli" bir suç şebekesini yakalama operasyonu sırasında çatışma çıktığı kaydedildi. Çatışmada bir polisin öldüğü, 2 kişinin yaralı olarak yakalandığı belirtilen açıklamada, kaçan üçüncü kişiyi yakalama çalışmalarının devam ettiği aktarıldı. Açıklamada, söz konusu kişiler hakkında aralarında uyuşturucu ve ateşli silah bulundurmanın da yer aldığı çok sayıda konuda yargı kararı bulunduğu ifade edildi. Kaynak: AA / Güncel İskenderiye Mısır Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Mısır'da suç şebekesiyle çıkan silahlı çatışmada 1 polis öldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.