Mısır'da Sondaj Gemisi Alabora Oldu: 21 Kayıp

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Mısır Petrol Bakanlığı, Süveyş Körfezi'nde 'Adam Marine 12' isimli sondaj gemisinin alabora olduğunu duyurdu. Olayda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin kurtarıldığı ve kayıp 21 kişinin arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Mısır Petrol Bakanlığı, ülkenin doğusundaki Süveyş Körfezi'nde bir sondaj gemisinin alabora olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, kısa süre önce Offshore Shukheir Oil Company'den (OSOCO) "Adam Marine 12" isimli sondaj gemisinin, Cebel Zeyt bölgesinde alabora olduğuna ilişkin bilgi alındığı belirtildi.

Açıklamada, Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Kerim Bedevi ve Çalışma Bakanı Muhammed Cubran'ın, her iki bakanlıktan birer ekip ile durumu yerinde değerlendirmek, kurtarma çalışmalarını izlemek ve olaya yönelik alınan acil önlemleri değerlendirmek üzere kaza mahalline gitmek için yola çıktığı kaydedildi.

Bakanlığın açıklamasında, bölgedeki ilgili makamlar ve bağlı şirketlerle koordinasyon halinde gelişmelerin anlık olarak takip edildiği ve gerekli tedbirlerin alındığı bildirildi.

Kayıp 21 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Bu arada Al-Shorouk gazetesinin de aralarında bulunduğu Mısır basınında yer alan haberlerde, Kızıldeniz ilinin kuzeyinde bir petrol sondaj gemisinin alabora olduğu, 3 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin kurtarıldığı ve kayıp 21 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Youm7 internet sitesinin haberinde ise olayda 4 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Al-Shorouk'un haberinde, sondaj gemisinin Eşrefiye platformu yakınlarındaki yeni bir çalışma sahasına çekildiği sırada alabora olduğu ifade edildi.

Mısır makamlarından, medyada yer alan haberlere ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA / Hussien Elkabany - Güncel
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