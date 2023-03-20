Mısır'da Roma Döneminden Kalma Bir Tapınakta Eksiksiz Bir Zodyak Diyagramı Bulundu

KAHİRE, 20 Mart (Xinhua) -- Mısır'ın Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı'ndan Pazar günü yapılan açıklamaya göre, Mısır'ın güneyindeki Luksor eyaletinde Roma döneminden kalma bir tapınağın tavanında zodyak sembollerini betimleyen eksiksiz bir diyagram bulundu.

Tarihsiz fotoğraf, Mısır'ın Luksor kentindeki Esna Tapınağı'nın tavanında bulunan bir zodyak diyagramının parçası olan bir duvar resmini gösteriyor. (Fotoğraf: Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

KAHİRE, 20 Mart (Xinhua) -- Mısır'ın Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı'ndan Pazar günü yapılan açıklamaya göre, Mısır'ın güneyindeki Luksor eyaletinde Roma döneminden kalma bir tapınağın tavanında zodyak sembollerini betimleyen eksiksiz bir diyagram bulundu.

Zodyak duvar resmi, hayvanların ve eski tanrıların çizimleri ve yazıtlarıyla birlikte, Esna Tapınağı'nda Mısır-Alman ortak bir restorasyon çalışması sırasında Mısırlı restoratörlerden oluşan bir ekip tarafından keşfedildi.

Tarihsiz fotoğraf, Mısır'ın Luksor kentindeki Esna Tapınağı'nın tavanında bulunan bir zodyak diyagramının parçası olan bir duvar resmini gösteriyor. (Fotoğraf: Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bulgunun Esna'yı, Qena'daki Dendera tapınağında bulunan diğer iki resimden sonra ülkede eksiksiz bir zodyak bulunan ikinci antik tapınak yaptığını söyledi.

Esna Tapınağı'nın kuruluşu ve çizimleri M.S. 250 yılında Mısır'ın Roma egemenliğine geçtiği dönemde tamamlandı.

Tarihsiz fotoğraf, Mısır'ın Luksor kentindeki Esna Tapınağı'nın tavanında bulunan bir zodyak diyagramının parçası olan bir duvar resmini gösteriyor. (Fotoğraf: Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Tek salonlu tapınak, Mısır'ın Ptolemaios dönemi krallarını ve Roma imparatorlarını tasvir eden yazıtlar ve çizimler içeren 24 sütundan oluşuyor.