Mısır'da ramazan ayının simgesi: Ramazan fenerleri

Mısır'da halk arasında ramazan ayının en önemli simgelerinden kabul edilen ramazan fenerleri, her sene olduğu gibi yine sokakları ve evleri süslemeye başladı.

Ana satış merkezi başkent Kahire'deki Seyyide Zeyneb bölgesi olan fenerler, ahşap, metal, plastik, kumaş gibi çeşitli malzemelerle yapılarak her yıl ramazan ayı öncesi halkın beğenisine sunuluyor.

Mısır genelinde hemen hemen her evde en az bir ramazan feneri bulunuyor. Ramazan fenerleri ayrıca aile, akraba, dost ve yakın çevre için en iyi ramazan hediyesi olarak görülüyor.

Çocuklara hitap eden fenerler ilgi görüyor

Kahire'de ramazan fenerlerinin ana merkezi olan Seyyide Zeyneb bölgesinde bu ramazan öncesinde yine hareketlilik var.

AA muhabirine konuşan Ramazan es-Seyyid, çocuklarına ramazan feneri almak için her yıl buraya geldiğini belirtti.

Herkesin bütçesine uygun fenerler olduğunu söyleyen Seyyid, "Bu sene boyutu ve özelliklerine göre değişik fiyatlarda çeşit çeşit ramazan fenerleri var. Hem bütçeme uygun hem de çocuklarımın zevkine uygun fenerler aldık. İki oğlum çizgi film kahramanı şeklinde tasarlanmış fenerleri beğendi. Kızlarım da pille çalışan ve sallandığında geleneksel müzikler çalan fenerleri tercih etti." dedi.

Fener üreticisi Muhammed Ömer de bu sene yeni tasarlanmış ramazan fenerlerinin ilgi gördüğünü söyledi.

Ömer, "Özellikle çocuklar tarafından sevilen Buci ve Tamtam, Bekkar, Besent ve Diyasti gibi diğer çizgi film kahramanlarını anımsatan bez bebekleri ve fenerleri satışa sunduk." diye konuştu.

Ömer, fenerlerin fiyatının boyutu ve özelliklerine göre 25 ile 700 cüneyh (yaklaşık 1,38-39 dolar ) arasında değiştiğini aktardı.

Mısır'da "ramazan feneri" geleneği asırlar öncesine dayanıyor

Mısır medyasında yer alan bilgilere göre ramazan feneri geleneği, ülkede yaklaşık 200 yıl hüküm süren Fatımi devleti dönemine (969-1171 yılları) kadar dayanıyor.

Mısırlılar asırlar öncesinden günümüze kadar ulaşarak ramazan ayının en belirgin sembolü haline gelen ramazan feneri geleneğine sahip çıkıyor.

Tüm yaş grubundan halkın ilgisini çeken ramazan fenerleri, ülke genelinde sokakları, dükkan vitrinlerini ve evleri süslemeyi sürdürüyor.