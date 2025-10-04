Mısır'da Parlamento Seçimleri İçin Adaylık Başvuruları 8 Ekim'de Başlayacak

Mısır Ulusal Seçim Kurulu, kasımda yapılacak parlamento seçimleri için 8 Ekim Çarşamba günü adaylık başvurularının başlayacağını duyurdu.

Ülkenin resmi haberi ajansı MENA'da yer alan habere göre, Ulusal Seçim Kurulu Başkanı Hazım Bedevi, başkent Kahire'de basın toplantısı düzenledi.

Parlamento seçimlerinin kasımda iki turda gerçekleştirileceğini dile getiren Bedevi, ilk turda, 7 ve 8 Kasım'da yurt dışındaki seçmenlerin, 10 ve 11 Kasım'da ise yurt içinde halkın sandık başına gideceğini söyledi.

Seçim sonuçlarının 18 Kasım'da açıklanacağını bildiren Bedevi, parlamento seçimleri için adaylık başvurusunun ise 8-15 Ekim'de yapılacağını kaydetti.

İkinci turda da yurt dışı oy verme işleminin 21 ve 22 Kasım'da, yurt içinde 24 ve 25 Kasım'da yapılacağını belirten Bedevi, ikinci tur sonuçlarının 2 Aralık'ta duyurulacağını ifade etti.

Senato kurulumu için ağustosta seçimlerin yapıldığını hatırlatan Bedevi, "Bölgedeki gelişmelere rağmen bu sürecin devam etmesi, devletin demokratik sürece bağlılığını göstermektedir." dedi.

Mısır Anayasası'na göre, 5 yıl görev yapan parlamento 450 üyeden oluşuyor. Cumhurbaşkanı makamı da toplam üye sayısının yüzde 5'ini geçmeyecek şekilde atama yapabiliyor.

Parlamentonun üst kanadı senato ise 300 üyeden oluşuyor. Üyelerin üçte biri Cumhurbaşkanı tarafından atanırken, kalan üçte ikisi seçimle belirleniyor.