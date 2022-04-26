Mısır'da Pamuk Ekim Zamanı

MONUFİA, 26 Nisan (Xinhua) -- Mısır'da pamuk ekim sezonu Nisan ayında başladı. Mısırlı çiftçiler, sezonunda Nil vadisi ve deltasındaki sınırlı ekilebilir arazilerinin tamamına onlar için önemli bir yıllık gelir kaynağı olan pamuk ekiyor.

Mısır'ın Monufia vilayetinde bulunan bir tarladaki soğanların arasına pamuk eken çiftçi Ahmed Al-Tarsh (öndeki) görülüyor, 25 Nisan 2022. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)

Mısır'ın Monufia vilayetinde bulunan bir tarladaki soğanların arasına pamuk eken çiftçi Ashraf, 25 Nisan 2022. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)

Mısır'ın Monufia vilayetinde bulunan bir pamuk ekim tarlasında yürüyen çiftçi Ahmed Al-Tarsh, 25 Nisan 2022. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)

Çiftçi Ahmed Al-Tarsh, Mısır'ın Monufia vilayetinde bulunan bir tarlada elinde pamuk fidesiyle görülüyor, 25 Nisan 2022. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)

Xinhua / Güncel