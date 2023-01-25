Mısır'da Nefertari'nin Mezarı Yeniden Ziyarete Açıldı Güncel Haberler LUKSOR, 25 Ocak (Xinhua) -- Mısır'ın Luksor kentindeki Kraliçeler Vadisi'nde bulunan Nefertari'nin mezarını ziyaret eden turistler, 24 Ocak 2023. Nefertari, antik Mısır'ın ünlü firavunu II. Ramses'in eşi. 3000 yılı aşkın bir süre önce inşa edilen mezar, canlı renklere sahip freskleriyle ünlü. LUKSOR, 25 Ocak (Xinhua) -- Mısır'ın Luksor kentindeki Kraliçeler Vadisi'nde bulunan Nefertari'nin mezarını ziyaret eden turistler, 24 Ocak 2023. Nefertari, antik Mısır'ın ünlü firavunu II. Ramses'in eşi. 3000 yılı aşkın bir süre önce inşa edilen mezar, canlı renklere sahip freskleriyle ünlü. 1904 yılında keşfedilen mezarda yıllardır restorasyon çalışmaları sürüyordu. Nefertari'nin mezarı, 2016 yılında yeniden turistlerin ziyaretine açıldı. (Fotoğraf: Sui Xiankai/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Mısır Güncel Haberler

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