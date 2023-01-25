Mısır'da Mübarek rejimine son veren 25 Ocak Devrimi 12 yılı geride bıraktı

Mısır'da 30 yıllık Hüsnü Mübarek yönetimine son veren 25 Devrimi'nin üzerinden 12 yıl geçti.

Yönetim karşıtı gösteriler sırasında çok sayıda Mısırlı hayatını kaybederken, üzerinden yıllar geçmesine rağmen olaylar halkın hafızasında tazeliğini koruyor.

Mübarek rejiminin 30 yıllık yönetiminin ardından halkın ayaklanması, Mübarek ve yakın çalışma arkadaşı eski Enformasyon Bakanı Saffet eş-Şerif'in koltuğundan olmasıyla sonuçlandı.

Mübarek'in oğulları Ala ve Cemal "aklanarak" serbest bırakıldı

25 Ocak Devrimi olayları esnasında onlarca eylemcinin ölümüne neden olmaktan yargılanan Mübarek'in oğulları Ala ve Cemal, dönemin İçişleri Bakanı Habib el-Adli, Cumhurbaşkanlığı Divanı Başkanı Zekeriye Azmi gibi Mübarek rejimine bağlı isimler yargılandıkları davalardan "aklanarak" tahliye edildi.

Devrimin ardından tutuklu yargılanan Mübarek de beraat ederek serbest bırakıldı.

Hüsnü Mübarek 25 Şubat 2020'de, Şerif de 14 Ocak 2021'de yaşamını yitirdi.

Mısır İstihbaratı tarafından alındığı sorguda ölen gencin adına Facebook hesabı açıldı

1981 ila 2011 yıllarında ülke yönetimini elinde bulunduran Mübarek'in rejimine son veren devrimde sosyal medya platformları önemli rol oynadı.

Mısır'ın İskenderiye kentinde 6 Haziran 2010'da Mısırlı genç Halid Said, istihbarat tarafından alındığı sorguda hayatını kaybetti. Bu haberin duyulmasının ardından Google firmasının Orta Doğu Pazarlama Müdürü Mısırlı aktivist Vail Ganim ve Abdurrahman Mansur, "Hepimiz Ahmed Saidiz" adlı bir Facebook hesabı açtı.

Hayatını kaybeden gencin adına açılan sosyal medya hesabından halka yapılan rejim karşıtı ayaklanma çağrıları kısa sürede ülke genelinde yüz binlerce kişi tarafından karşılık buldu.

Devrimin acı bilançosu

25 Ocak 2011'de başlayan ve 11 Şubat'ta Mübarek'in çekilerek yetkilerini Askeri Konseye devretmesiyle son bulan süreç, 18 gün sürdü. Mübarek'in çekilme kararı, devrimin odağındaki Tahrir Meydanı başta olmak üzere ülke genelinde coşkuyla kutlandı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 18 gün aralıksız devam eden gösterilerde güvenlik güçlerinin müdahalesi ve "baltacı" olarak adlandırılan sokak çetelerinin saldırıları sonucu 384 eylemci hayatını kaybetti. Toplam yaralı sayısı ise 846 olarak duyuruldu. Ancak devrim sonrasında kurulan "Gerçekleri Araştırma Heyeti" ölü sayısının 846 olduğunu açıkladı.