Mısır'da meydana gelen trafik kazasında 14 kişi öldü

Mısır'ın Vadi el-Cedid vilayetinde, iki aracın karıştığı trafik kazasında, 14 kişi yaşamını yitirdi, 25 kişi yaralandı.

Mısır merkezli "Mısır el-Yevm" gazetesinde yer alan habere göre, Vadi el-Cedid kentinde, Asyut-Harice yolunda, yolcu otobüsü ile tır çarpıştı.

Kazada 14 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, bölgedeki yakın hastanelere sevk edildi.

Vadi el-Cedid Valisi Muhammed ez-Zamlut ise yaptığı açıklamada, olay yerine çok sayıda ambulansın gönderildiğini, yaralıların hastanelere nakil sürecini yakından takip etmek üzere bazı yetkililerin de bölgede bulunduğunu belirtti.

Zamlut, ayrıca yaralıların hastaneye sevk edilmesinin ardından yolun yeniden trafiğe açılması için gerekli çalışmaların başladığını kaydetti.