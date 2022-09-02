Mısır'da meydana gelen trafik kazalarında 8 kişi öldü

Mısır'da meydana gelen iki trafik kazasında 8 kişi hayatını kaybetti, 56 kişi yaralandı.

Mısır resmi ajansı MENA'da yer alan haberde, ülkenin doğusundaki Süveyş ve El-Celale kentleri arasında bir otobüsün devrilmesi sonucu 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 46 kişinin yaralandığı bildirildi.

Bölgeye 50'den fazla ambulansın gönderildiği, yaralıların Süveyş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, ülkenin kuzeydeki Nil Deltası'nda da hemzemin geçitte tren ile otobüs çarpıştı. Kazada 3 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Mısır, Orta Doğu'da trafik kazalarının en çok yaşandığı ülkelerden biri olarak biliniyor. Dünya Sağlık Örgütünün 2015'te hazırladığı rapora göre Mısır, yol güvenliği bakımından Arap ülkeleri arasında 16'ncı, dünyada da 109'uncu sırada yer alıyor.