Mısır'da Meclis Seçimleri İçin Oy Verme İşlemleri Tamamlandı

Güncelleme:
Mısır'da meclis seçimleri için oy verme işlemleri tamamlandı. Yurt dışındaki seçmenler 7-8 Kasım'da, yurt içindeki seçmenler ise 10-11 Kasım'da oy kullanacak. Seçimlerin ilk aşamasında toplam 2.597 aday yarışıyor ve ikinci aşamanın sonuçları 2 Aralık'ta açıklanacak.

Mısır'da meclis seçimleri için dün 14 ilde başlayan oy verme işlemleri tamamlandı.

AA muhabirinin verdiği bilgiye göre, ilk aşamada yurt dışındaki seçmenler 7-8 Kasım'da oy kullanırken, yurt içindeki seçmenler de 10-11 Kasım'da oy kullanarak seçimlerin ilk aşaması tamamlandı

Seçimlerde ilk aşamada 1281, ikinci aşamada 1316 olmak üzere toplam 2 bin 597 aday yarışıyor.

Kalan illeri de kapsayan seçim sürecinin ikinci aşamasının yaklaşık 10 gün sonra başlaması bekleniyor.

Seçim sonuçları, ikinci aşama tamamlandıktan sonra 2 Aralık'ta açıklanacak.

Mısır'da yaklaşık 69 milyon seçmen bulunuyor. Meclis üyeleri 5 yıl için seçiliyor ve üye sayısı 450'den az olamıyor. Cumhurbaşkanı, üyelerin en fazla yüzde 5'ini atayabiliyor.

Kaynak: AA / Hussien Elkabany - Güncel
