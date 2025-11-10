Haberler

Mısır'da Meclis Seçimleri İçin Oy Verme İşlemi Başladı

Güncelleme:
Mısır'da meclis seçimleri için 14 ilde oy verme işlemi başladı. Seçimler iki aşamalı olarak düzenleniyor ve toplam 2.597 aday yarışıyor. Seçim sonuçları, ikinci aşama sonrasında 2 Aralık'ta açıklanacak.

Mısır'da meclis seçimleri için 14 ilde bu sabah başlayan oy verme işlemi sürüyor.

Saat 09.00'da başlayan oy verme işlemi saat 21.00'de sona erecek. Seçimler iki aşamalı olarak yapılıyor. İlk aşamada 14 ildeki seçmenler, ikinci aşamada 13 ildeki seçmenler oy kullanıyor.

İlk aşamada yurt dışındaki seçmenler 7-8 Kasım'da, yurt içindeki seçmenler de 10-11 Kasım'da oy kullanıyor. Seçimlerde ilk aşamada 1281, ikinci aşamada 1316 olmak üzere toplam 2 bin 597 aday yarışıyor.

Seçim sonuçları, ikinci aşama tamamlandıktan sonra 2 Aralık'ta açıklanacak.

Mısır'da yaklaşık 69 milyon seçmen bulunuyor. Meclis üyeleri 5 yıl için seçiliyor ve üye sayısı 450'den az olamıyor. Cumhurbaşkanı, üyelerin en fazla yüzde 5'ini atayabiliyor.

