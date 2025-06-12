Mısır'da Küresel Gazze Yürüyüşüne Katılan Aktivistler Gözaltına Alındı

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Küresel Gazze Yürüyüşü'ne katılmak üzere Mısır'a gelen aktivistlerin gözaltına alındığı bildirildi. Uluslararası Koordinasyon Komitesi, gözaltına alınanların serbest bırakılmasını talep etti.

Gazze'deki Filistin halkıyla dayanışma göstermek için Refah Sınır Kapısı'nda düzenlenecek "Küresel Gazze Yürüyüşü"ne katılmak üzere Mısır'a gelen bazı aktivistlerin gözaltına alındığı açıklandı.

"Küresel Gazze Yürüyüşü" Uluslararası Koordinasyon Komitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Mısır'a geldikten sonra gözaltına alınan "Küresel Gazze Yürüyüşü" katılımcılarının serbest bırakılması ve yürüyüşe katılacakların girişine izin verilmesi çağrısı yapıldı.

Aralarında Cezayir, Tunus, Almanya, Fas, Avustralya, Fransa ve Türkiye'den olmak üzere pek çok ülkeden gelen aktivistlerin Kahire'de gözaltına alındığı duyuruldu.

Söz konusu aktivistlerin "Gazze'deki insani krize dikkat çekmeyi amaçlayan barışçıl yürüyüşe katılmak üzere Mısır'a geldikleri" belirtildi.

Mısır Dışişleri Bakanlığının yürüyüşe ilişkin açıklamasının memnuniyetle karşılandığını belirten açıklamada, " Mısır'ın, Gazze'deki insani krize ve Refah Kapısı'ndaki sürdürülemez duruma ilişkin daha önce yaptığı açıklamalar doğrultusunda, bu barışçıl küresel harekete destek vermesi ve katılımcıların girişine izin vermesi önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.

"Küresel Gazze Yürüyüşü" için iki ay öncesinden yurtdışındaki Mısır büyükelçilikleriyle temas kurulduğu, Mısır Dışişleri Bakanlığı ve yerel makamlarla da doğrudan koordinasyon sağlandığı hatırlatıldı.

Bu süreçte diplomatik kanallar aracılığıyla tüm gerekli prosedürlerin eksiksiz yerine getirildiği de aktarıldı.

Göstericiler Refah Sınır Kapısı'nda buluşmayı hedefliyor

Tunus, Cezayir, Fas ve Moritanyalı yaklaşık 2 bin aktivistin bulunduğu Mağrip Direniş Konvoyu, yola çıktığı Tunus'u geride bırakarak Libya'ya ulaştı.

Ayrıca dünyanın dört bir tarafından aktivistler Küresel Gazze Yürüyüşü için Mısır'ın başkenti Kahire'de toplanmaya başladı.

Aktivistler, 12 Haziran'da Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya gelmeyi, 15 Haziran'da Refah Sınır Kapısı'na ulaşmayı hedefliyor.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
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