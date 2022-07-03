Mısır'da köpek balığı saldırısında iki kişi hayatını kaybetti Mısır'ın turistik kenti Hurgada'da iki kişi köpek balığı saldırısı sonucu yaşamını yitirdi. Mısır'ın turistik kenti Hurgada'da iki kişi köpek balığı saldırısı sonucu yaşamını yitirdi. Mısır merkezli "Masravi" haber sitesinde yer alan haberde, Hurgada'nın güneyinde yer alan Sehl el-Haşiş bölgesinde meydana gelen köpek balığı saldırısında iki kadının öldüğü bildirildi. Haberde, hayatını kaybedenlerin uyrukları hakkında bilgiye yer verilmedi. Mısır Çevre Bakanlığı olay sonrası yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin ailelerine yönelik taziye mesajı yayınlandı. Köpek balığı saldırısının yaşandığı bölgede tüm faaliyetler geçici olarak durduruldu. Dün de aynı bölgede Avusturyalı bir kadın köpek balığı saldırısında hayatını kaybetmişti. AA / Ferdi Bayat - Güncel Mısır Güncel Haberler

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