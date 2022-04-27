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Mısır'da Kadir gecesi idrak edildi

AA - Güncel
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Kahire'deki el Ezher el Şerif mescidi'nden detaylar El Ezher el-Şerif Mescidi'ne gelen Müslümanlardan detaylar Binlerce Müslümanın Kadir Gecesi'ni ihya etmesi KAHİRE - Diğer Arap ülkelerinde olduğu gibi Kadir gecesinin dün gece idrak edildiği Mısır'da camileri dolduran binlerce kişi, Kudüs için...

Kahire'deki el Ezher el Şerif mescidi'nden detaylar

El Ezher el-Şerif Mescidi'ne gelen Müslümanlardan detaylar

Binlerce Müslümanın Kadir Gecesi'ni ihya etmesi KAHİRE - Diğer Arap ülkelerinde olduğu gibi Kadir gecesinin dün gece idrak edildiği Mısır'da camileri dolduran binlerce kişi, Kudüs için dua etti.

Başkent Kahire'deki mescidini dolduran binlerce Mısırlı, Kuran-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve bin aydan daha hayırlı olduğu kabul edilen Kadir gecesini ihya etmek üzere hep birlikte namaz kıldı dualar etti.

AA / Güncel

Kadir Gecesi, Kahire, Mısır, Arap, Güncel, Haberler

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