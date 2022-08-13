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Mısır'da kabinede 13 bakan değişti

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Mısır'da kabinede 13 bakan değişti

Mısır'da 13 bakanı kapsayan kabine değişikliği yapıldı.

Mısır'da 13 bakanı kapsayan kabine değişikliği yapıldı.

Mısır resmi haber ajansı MENA'nın haberine göre, Mısır Parlamentosu, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından sunulan 13 bakanlıkta yapılan değişiklikleri, bugün genel kuruldaki oturumda onayladı.

Kabinede yapılan revizyon başta Sağlık, Havacılık, Göçmenlik, Yerel Kalkınma ve Eğitim olmak üzere 13 bakanlığı kapsıyor.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, parlamentoyu, Başbakan ile görüştükten sonra kararlaştırılan kabine değişimini görüşmek üzere toplanmaya çağırarak, söz konusu değişikliğin devletin çıkarlarını ve yeteneklerini korumaya katkıda bulunan iç ve dış önemli dosyalarda hükümetin performansını artıracağını ifade etti.

Mısır Anayasası'nın 147'nci maddesi Cumhurbaşkanı'na, Başbakan'a danışarak ve parlamentoda mutlak çoğunluğun onayını alarak kabine değişikliği yapma hakkı tanıyor.

AA / Mehmet Nuri Uçar - Güncel

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