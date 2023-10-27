Mısır'da, İsrail sınırı yakınlarındaki Taba Hastanesi çevresine aidiyeti tanımlanamayan bir insansız hava aracı ile Akabe Körfezi'ndeki Nuveyba kentine roket düştü.

Mısır'da, İsrail sınırı yakınlarındaki Taba Hastanesi çevresine aidiyeti tanımlanamayan bir insansız hava aracı ile Akabe Körfezi'ndeki Nuveyba...

Mısır'da, İsrail sınırı yakınlarındaki Taba Hastanesi çevresine aidiyeti tanımlanamayan bir insansız hava aracı ile Akabe Körfezi'ndeki Nuveyba kentine roket düştü.