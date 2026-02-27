Mısır'da camında İsrail bayrağı etiketi bulunan araçla yayalara çarpan şüpheli gözaltına alındı

Mısır'da, camında İsrail bayrağı etiketi bulunan bir araçla yayalara ve diğer araçlara çarpan şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Mısır basınında yer alan haberlere göre, olay başkent Kahire'nin batısındaki Giza kentinin Kerdasa bölgesinde meydana geldi.

Sokakta ilerleyen ve camında İsrail bayrağı bulunan araç, birkaç kişiye ve araca çarptı. Şüpheli daha sonra yakalanarak olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mısır'ın "Al-Youm Al-Sabaa" gazetesinin haberine göre, şüpheli ifadesinde aracının camına İsrail bayrağı yapıştırması nedeniyle çevredeki kişilerle arasında sözlü tartışma çıktığını söyledi.

Tartışmanın ardından korkuya kapılarak kaçmaya çalıştığını, bu sırada birkaç kişiye ve araca çarptığını belirten sürücü ancak aracında neden İsrail bayrağı bulunduğuna ilişkin açıklama yapmadı.

Yapılan ilk incelemelerde, özel plakalı aracın sürücüsü olan bir ziraat mühendisinin, yoğun bir caddede bazı kişilerle tartıştığı, tartışmanın aracın ön camındaki İsrail bayrağı çıkartmasının fark edilmesi üzerine başladığı tespit edildi.

Kaçmaya çalışan sürücünün bu sırada birkaç araca daha çarptığı ve üç kişinin yaralandığı belirtildi.

Haberde, güvenlik güçlerinin şüpheliyi gözaltına aldığı, araç sahipleri ve yaralıların ifadelerine başvurduğu, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinin incelendiği ve soruşturmanın savcılık tarafından sürdürüldüğü kaydedildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise Kerdasa'da İsrail bayrağı çıkartması bulunan bir aracın yüksek hızla ilerleyerek yayalara ve araçlara çarptığı, çevredeki kişilerin aracı durdurmaya çalıştığı görülüyor.