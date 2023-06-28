Mısır'da iş insanı teröre finansal destek vermek suçlamasıyla serbest bırakıldı

Mısır'da iş insanı Receb Suverki, terör örgütlerine üye olmak ve finansal destek vermek suçlamasıyla mahkumiyetinin ardından serbest bırakıldı. Suverki'nin avukatı tarafından yapılan açıklamada, müvekkilinin hapishane çıkışı fotoğrafları paylaşıldı.