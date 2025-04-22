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Mısır'da Hava Sıcaklıkları 40 Dereceyi Bulacak

Mısır'da Hava Sıcaklıkları 40 Dereceyi Bulacak
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Mısır'da başkent Kahire'de ve birçok kentte gün içinde hava sıcaklıkları 39 ila 40 dereceye ulaşacak. Meteoroloji, aşırı sıcak havanın ülkenin büyük bölümünde etkili olacağına dikkat çekti.

Mısır'da başkent Kahire başta olmak üzere birçok kentte hava sıcaklıklarının gün içinde 39 ila 40 dereceye ulaşacağı bildirildi.

Mısır Meteoroloji Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin büyük bölümünde gün boyu aşırı sıcak havanın hakim olacağı belirtildi.

Hava sıcaklıklarının Kahire'de 39, ülkenin güney kesiminde de 40 derecenin üstüne çıkabileceği uyarısı yapıldı.

Arap Yarımadası'ndan gelen sıcak hava dalgası ile yüksek basıncın hava değişiminde etkili olduğu ifade edildi.

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Kaynak: AA / Çağrı Koşak - Güncel
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