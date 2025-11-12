Mısır'da 'Forever Is Now' Sanat Sergisi Açıldı
KAHİRE, 12 Kasım (Xinhua) -- "Forever Is Now" adlı uluslararası sanat sergisinin beşincisi salı günü Mısır'ın Giza kentindeki Giza Piramitleri bölgesinde başladı. Farklı ülkelerden sanatçıların 10 eserinin yer aldığı sergi, 6 Aralık'a kadar devam edecek.
Kaynak: Xinhua / Güncel