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Mısır'da Filistinli Göçmenlere Karşı Protesto Gözlemlendi

Mısır'da Filistinli Göçmenlere Karşı Protesto Gözlemlendi
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Mısır'da Refah Sınır Kapısı'nda toplanan binlerce kişi, Filistinlilerin zorla yerinden edilmesine karşı protesto gösterisi düzenledi. Göstericiler, Mısırlı milletvekillerinin de katıldığı eylemde, 'yerinden edilmeye hayır' yazılı pankartlar taşıyarak, Filistinli mülteci transferine karşı çıkıldı.

KAHİRE, 1 Şubat (Xinhua) -- Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki tek geçiş noktası olan Refah Sınır Kapısı'nın Mısır tarafında toplanan binlerce kişi, Filistinlilerin zorla yerinden edilmesine karşı protesto gösterisi düzenledi.

Mısır devlet televizyonu Nil TV, cuma günü düzenlenen protestoda göstericilerin Mısır ve Filistin bayrakları salladığını ve "yerinden edilmeye hayır" yazılı pankartlar taşıdığını aktardı.

Mısırlı milletvekilleri ve siyasetçilerin de aralarında bulunduğu göstericiler, Filistinlilerin topraklarından Mısır ve Ürdün'e taşınmasına karşı çıkan sloganlar attı.

ABD Başkanı Donald Trump perşembe günü, Filistinlilerin Gazze'den Mısır ve Ürdün'e taşınması yönündeki tartışmalı önerisine bu iki ülkenin uyacağını ısrarla belirtmişti.

Trump, Kahire ve Amman'a planını kabul etmeleri için baskı yapmayı düşünüp düşünmediği sorusuna, "Bunu yapacaklar. Biz onlar için çok şey yapıyoruz ve onlar da bunu yapacaklar" şeklinde yanıt vermişti.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ise çarşamba günü yaptığı açıklamada Filistinlilerin yerlerinden edilmesinin "zulüm" olduğunu ve Mısır'ın buna katılmayacağını söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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