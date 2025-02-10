Mısır'da Filistin İçin Acil Arap Zirvesi Düzenlenecek

KAHİRE, 10 Şubat (Xinhua) -- Mısır Dışişleri Bakanlığı, Filistin meselesi ve Gazze Şeridi'ndeki son gelişmeleri ele almak amacıyla 27 Şubat'ta Kahire'de acil bir Arap zirvesi düzenleneceğini duyurdu.

Pazar günü yapılan açıklamaya göre, zirvenin düzenlenmesine, Mısır'ın Filistin de dahil olmak üzere Arap ülkeleriyle gerçekleştirdiği üst düzey istişareler ve Arap Birliği zirvesinin mevcut başkanı Bahreyn ile Arap Birliği Sekretaryası'nın koordinasyonu doğrultusunda karar verildi.

Zirveye ilişkin duyuru, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlilerin Gazze'den Mısır ve Ürdün gibi komşu ülkelere yerleştirilmesini öneren tartışmalı açıklamalarının ardından yapıldı. Trump'ın önerisi, hem bölgesel hem de uluslararası düzeyde geniş çapta reddedildi.