Mısır'da EDEX 2025 Savunma Fuarı Başladı

Güncelleme:
Kahire'de gerçekleştirilen EDEX 2025 Savunma Fuarı, Türkiye'den yaklaşık 80 şirketin katılımıyla kapılarını açtı. Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin açılışını yaptığı fuarda, 38 ülke yer alıyor ve 100'den fazla ülkeden ziyaretçiler bekleniyor.

Mısır'ın başkenti Kahire'de ASELSAN, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, HAVELSAN başta olmak üzere yaklaşık 80 Türk şirketinin iştirak ettiği EDEX 2025 Mısır Savunma Fuarı (Egypt Defence Expo) kapılarını yerli ve yabancı ziyaretçilere açtı.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen fuarın açılışı, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından yapıldı.

Mısır Uluslararası Sergi ve Konferans Merkezi'nde düzenlenen ve 4 Aralık'a kadar devam edecek fuara, 38 ülke katılıyor.

Fuarın resmi sayfasında yer alan katılımcı ülke/firma listesine göre ASELSAN, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, HAVELSAN, ULAK Haberleşme, EHSİM, REPKON başta olmak üzere yaklaşık 80 firma ve kuruluşuyla Türkiye en büyük katılımcılar arasında yer alıyor.

Mısır'ın resmi haber ajansı MENA'da yer alan habere göre, fuara bölgesel ve uluslararası düzeyde silahlanma, savunma sanayi ve güvenlik alanlarında faaliyet gösteren küresel şirketler iştirak ediyor.

Fuarın 100'den fazla ülkeden resmi heyet ile yaklaşık 45 bin alanında uzman ziyaretçiyi ağırlaması planlanıyor.

En yeni kara, deniz ve hava sistemleri, ekipmanları ve teknolojilerinin sergilendiği fuarın, bölgesel ve küresel düzeyde savunma alanında işbirliği için ortaklıklar kurulmasına, mutabakat zabıtları imzalanmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Kaynak: AA / Amer Fouad Fouad Solyman - Güncel
