Mısır'da Düzenlenen Yarışta 900 Deve Yarıştı Güncel Haberler EL ALAMEYN, 24 Ağustos (Xinhua) -- Mısır'ın El Alameyn kentinde Salı günü ülkenin tüm vilayetlerinden gelen yaklaşık 900 devenin katılımıyla bir yarış düzenlendi. EL ALAMEYN, 24 Ağustos (Xinhua) -- Mısır'ın El Alameyn kentinde Salı günü ülkenin tüm vilayetlerinden gelen yaklaşık 900 devenin katılımıyla bir yarış düzenlendi. Develerin Arap kültüründe köklü ve saygın bir yeri bulunuyor. Eski zamanlarda deve yarışı, en fazla merakla beklenen eğlence etkinliğiydi. Günümüzde Mısır gibi Arap ülkeleri, deve yarışları düzenleyerek bu geleneği sürdürüyor. Mısır'ın El Alameyn kentinde düzenlenen bir deve yarışında sırtlarında robot jokeylerle yarışan develer, 23 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua) Mısır'ın El Alameyn kentinde düzenlenen bir deve yarışında sırtlarında robot jokeylerle yarışan develer, 23 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua) Mısır'ın El Alameyn kentinde düzenlenen bir deve yarışında develeriyle fotoğraf çektiren katılımcılar, 23 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua) Mısır'ın El Alameyn kentinde düzenlenen bir deve yarışı öncesinde devesiyle fotoğraf çektiren bir katılımcı, 23 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua) Mısır'ın El Alameyn kentinde düzenlenen bir deve yarışında birbirleriyle rekabet eden katılımcılar, 23 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Mısır Güncel Haberler

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