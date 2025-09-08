Mısır'da Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz Temaslarda Bulundu

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığı öncülüğünde oluşturulan Cumhur İttifakı heyeti ile Mısır'da temaslarda bulundu ve Refah Sınır Kapısı'nı ziyaret etti.

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımlara göre, Yılmaz, AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığı öncülüğünde oluşturulan Cumhur İttifakı milletvekilleri ile temsilcilerinin yer aldığı yaklaşık 30 kişilik heyetle Mısır'ı ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında Yılmaz ve beraberindeki heyet, Mısır Senatosu Dışişleri, Arap ve Afrika İşleri Komisyonu Başkanı Hazem Omar ile görüştü.

Ayrıca Yılmaz, heyetle Gazze sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı ziyaret etti.

Heyete Mısır Dışişleri Bakanlığından Sherif El Gammal, Mısır Sağlık ve Nüfus Bakan Yardımcısı Hossam Abdelghaffar ve Kuzey Sina Valisi Tümgeneral Khaled Megawer refakat etti.