Mısır'da dijital yayın platformları için toplumsal değerler kuralları belirlenecek

Mısır'da, dijital yayın platformlarının uyması için toplumsal gelenek ve değerler çerçevesinde bazı kurallar belirlenecek.

Mısır'da, dijital yayın platformlarının uyması için toplumsal gelenek ve değerler çerçevesinde bazı kurallar belirlenecek.

Mısır Yüksek Yayın Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, ülkede söz konusu dijital yayın platformlarına abonelik sayısının oldukça arttığı belirtildi.

Bu kapsamda ülkenin toplumsal değer ve geleneklerine bağlı kalmaları için Netflix ve Disney gibi dijital yayın platformlarının içeriklerine dair bir dizi kuralların belirlenmesi kararının alındığı bildirilen açıklamada, toplumsal değerlere aykırı yayınlar hakkında belirlenecek kurallar doğrultusunda adım atılacağı kaydedildi.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) de önceki gün Netflix'e "değerlere aykırı" yayın içeriğiyle ilgili uyarıda bulunmuştu.

Suudi Arabistan devlet televizyonu ise Netflix yayınlarının eşcinselliği teşvik ettiğine dikkati çekmişti.