Mısır'da darbe karşıtlarından 52'sinin daha hapis cezası onandı - Haberler

Mısır'da darbe karşıtlarından 52'sinin daha hapis cezası onandı Mısır'da yüksek mahkeme "El-Adve olayları" olarak bilinen davanın sanıklarından 52'si hakkında verilen hapis cezalarını onadı. Mısır'da yüksek mahkeme "El-Adve olayları" olarak bilinen davanın sanıklarından 52'si hakkında verilen hapis cezalarını onadı. Mısır resmi ajansı MENA'nın haberine göre Yargıtay, 14 Ağustos 2013'te Rabiatul Adeviyye ve Nahda meydanlarındaki darbe karşıtı göstericilerin dağıtılmasının ardından Minye ilinin El-Adve bölgesinde toplanarak "şiddet, vandalizm ve cinayete teşebbüs" ettikleri suçlamasıyla haklarında çeşitli mahkumiyet kararı verilen 52 sanığın yaptığı temyiz başvurularını reddetti. Yargıtay, Minye Ceza Mahkemesi'nin Temmuz 2021'de 52 sanık hakkında verdiği 3 ile 15 yıl arasında değişen hapis cezalarını onadı, 5 sanığın ise haklarındaki 3'er yıl hapis kararını bozarak beraatına hükmetti. Mısır'da 14 Ağustos 2013'te Rabiatul Adeviyye ve Nahda meydanlarındaki darbe karşıtı göstericilerin dağıtılmasının ardından Minye ilinde yaşanan hadiseler, kamuoyunda "El-Avde olayları" olarak biliniyor. Söz konusu davada yargılanan yaklaşık 800 sanığa, darbe karşıtı gösterilerin düzenlendiği süreçte Minye'nin Avde ilçesinde "karakol basma ve kundaklama, polis memurunu öldürme, kamu kurumlarına zarar verme, izinsiz toplanma" gibi suçlamalar yöneltilmişti. AA / Ali Semerci - Güncel Minye Mısır Güncel Haberler

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