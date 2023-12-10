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Mısır'da Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Başladı

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Mısır'da cumhurbaşkanlığı seçimleri için oy verme işlemi başladı. Seçimler, geniş güvenlik ve yargı denetimi altında gerçekleştirilecek.

Mısır'da cumhurbaşkanlığı seçimleri için sabah saatlerinde başlayan oy verme işlemi ilk gününde devam ediyor.

Mısır resmi ajansı MENA'da yer alan habere göre, 27 ilde yerel saatle 09.00'da başlayan oy verme işlemi, ülke genelinde 11 bin 631 sandıkta geniş güvenlik ve yargı denetimi altında akşam 21.00'e kadar sürecek.

Seçim yarışında yer alan Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin yanı sıra Mısır Sosyal Demokrat Partisi Genel Başkanı Ferid Zehran, Vefd Partisi Genel Başkanı Abdussened Yemame ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Hazım Ömer sandık başına giderek oylarını kullandı.

Mısır Ulusal Seçim Kurulu İcra Direktörü Ahmed Bendari, düzenlediği basın toplantısında oy kullanma işleminin başladığı saatlerden bu yana katılımın yüksek olduğunun gözlemlendiğini aktardı.

Mısır'da 67 milyondan fazla seçmenin bulunduğu açıklanırken, bugün başlayan oy verme işleminin 12 Aralık'ta sona ereceği kaydedildi.

Seçim sonuçlarının 18 Aralık'ta açıklanması ve Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.

Mısır Ulusal Seçim Kurulundan yapılan yazılı açıklamaya göre, seçimlerin ikinci tura kalması durumunda ikinci tur oy verme işlemleri yurt dışında 5-7 Ocak 2024, yurt içinde ise 8-10 Ocak 2024'te gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Güncel

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