Mısır'da Cumhurbaşkanlığı affıyla 33 kişi daha serbest bırakıldı

Mısır Cumhurbaşkanlığı Af Komisyonu, 33 ihtiyati tutuklu hakkında tahliye kararı çıktığını duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Af Komisyonu üyeleri Tarık el-Avadi ile Tarık el-Huli, konuya ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, 33 ihtiyati tutuklu hakkında tahliye kararı alındığı, bu kişilerin çıkış prosedürleri tamamlanmasının ardından birkaç saat içerisinde serbest bırakılacağı kaydedildi.

Söz konusu tutukluların yargılandıkları davalara ilişkin ise bilgi verilmedi.

Komisyon üyeleri ayrıca tutuklu yargılananların dosyalarının tamamlanması ve serbest bırakılmaları konusunda gösterdikleri çabalardan ötürü Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Başsavcı Hamade es-Savi ve İçişleri Bakanlığına teşekkürlerini iletti.

Mısır yasalarına göre, Cumhuriyet Savcısı tutukluları serbest bırakma yetkisine sahip. Cumhurbaşkanı ise kesin hüküm giymiş mahkumların cezalarının tamamını veya bir kısmını affedebiliyor.

Cumhurbaşkanı Sisi'nin nisan ayında ülkede siyasi diyalog başlatma niyetinde olduğunu duyurmasından bugüne kadar serbest bırakılanların sayısı 196'ya ulaşmış oldu.

Sisi'nin başlattığı ulusal diyalog süreci

Sisi'nin ilan ettiği ve Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) dışındaki tüm kesimleri kapsayan ulusal diyalog sürecinin ilk toplantısı 5 Temmuz'da, ikincisi 19 Temmuz'da Kahire'de yapılmıştı.

Resmi verilere göre Mısır genelinden ulusal diyalog sürecine katılmak üzere form dolduranların sayısı 96 bini aşmıştı.