Mısır'da cumhurbaşkanlığı affıyla 30 ihtiyati tutuklu hakkında tahliye kararı

Mısır'da cumhurbaşkanlığı affıyla, 30 "ihtiyati tutuklunun" daha serbest bırakıldığı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı Af Komisyonu üyeleri Tarık el-Avadi ile Tarık el-Huli, konuya ilişkin açıklamayı Facebook hesaplarından paylaştı.

Açıklamada, af kapsamında terör ya da şiddet suçlarıyla ilişkili olmayan 30 ihtiyati tutuklunun serbest bırakıldığı ifade edildi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, 21 Nisan 2022'de ülkede siyasi diyalog başlatma niyetinde olduğunu söylemiş, ardından 24 Nisan'da Af Komitesi aktif hale getirilmişti.

Sisi'nin ilan ettiği ve Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) dışındaki tüm kesimleri kapsayan ulusal diyalog sürecinin ilk toplantısı 5 Temmuz 2022'de, ikincisi 19 Temmuz 2022'de Kahire'de yapılmıştı.

Mısır'da 2023 yılının ilk cumhurbaşkanlığı affı 1 Ocak'ta yayımlanmış ve 27 kişi hakkında tahliye kararı verilmişti.

Af komisyonu son olarak 1 Mart'ta da 33 "ihtiyati tutuklunun" serbest bırakıldığını duyurmuştu.

Böylece ülkede Nisan 2022'den bu yana yargı kararı ya da cumhurbaşkanlığı affıyla serbest bırakılanların sayısı 724'e ulaştı.

Mısır yasalarına göre, Cumhuriyet Savcısı tutukluları serbest bırakma, Cumhurbaşkanı ise kesin hükümlerle mahkum edilenler için cezanın tamamını veya bir kısmını affetme yetkisine sahip.