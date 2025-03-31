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Mısır'da Çin Yapımı Otomobillere İlgi Artıyor

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Mısır'da Çin yapımı otomobillere yönelik tüketici ilgisi artıyor. Gelişmiş güvenlik donanımları ve uygun fiyatlar, bu artışın başlıca sebeplerinden. 2024'te otomobil satışları %33,6 oranında yükseldi.

KAHİRE, 31 Mart (Xinhua) -- Mısır'ın başkenti Kahire'deki bir araba galerisinde Çin yapım bir otomobili inceleyen insanlar, 28 Mart 2025.

Otomotiv Pazarı Bilgi Konseyi'nin verilerine göre Mısırlı tüketicilerin Çin yapımı otomobillere ilgisinde artış yaşanıyor. Bu otomobillerin uygun fiyatlarının yanı sıra sahip olduğu gelişmiş güvenlik donanımları ve yüksek kalite standartları bu ilginin artmasına katkıda bulunuyor.

Verilere göre Çin yapımı otomobil satışları 2024'ün ocak ve kasım ayları arasında yüzde 33,6 oranında artarken, Chery, MG ve BYD gibi markalar, Mısır'da en çok satan ilk 10 otomobil markası arasında önemli bir yer edindi. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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