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Mısır'da bir binanın çökmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti

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Mısır'da bir binanın çökmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti

Mısır'ın güneyindeki Asyut ilinde, bir binanın çökmesi sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Mısır'ın güneyindeki Asyut ilinde, bir binanın çökmesi sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Asyut Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, olaya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamaya göre, Asyut Valisi Tümgeneral Isam Saad, Asyut'un batısında 5 katlı bir binanın çöktüğünü kaydetti.

Olayın ardından başlatılan arama-kurtarma çalışmalarında, enkazda 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını vurgulayan Saad, 2 kişinin de yaralandığını aktardı.

Açıklamada, Asyut Valisi'nin, "enkazın kaldırılması, çöken bina ve bölgedeki tüm binaların incelenmesi, olayın nedenlerinin ortaya çıkarılması için bir komite kurulması" yönünde karar aldığı belirtildi.

Yerel basında ise yaşlı bir kadının, Kur'an-ı Kerim'e sarılmış şekildeki cansız bedeninin enkazdan çıkarılmasına ilişkin görüntüler dikkati çekti.

Kaynak: AA / Güncel

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