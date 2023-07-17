Mısır'da bir binanın çökmesi sonucu 5 kişi öldü

Mısır'ın başkenti Kahire'de bir binanın çökmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olay sonrasında çevredeki iki bina tahliye edildi. Mısır'da son dönemde yaşanan bina çökmeleriyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Mısır'ın başkenti Kahire'de bir binanın çökmesi sonucu 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Mısır merkezli El-Yevm es-Sabi gazetesinde yer alan habere göre, Kahire Emniyet Müdürlüğüne bağlı arama kurtarma ekipleri 5 katlı bir binanın çöktüğü yönündeki ihbar üzerine olay yerine sevk edildi.

Binanın çökmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, göçük altında kalan bir kadın kurtarılarak hastaneye nakledildi. Civardaki iki bina güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.

Mısır'ın kuzeyindeki Reşid kentinde de dün bir binanın çökmesi sonucu 4 kişi ölmüş, 13 kişi yaralanmıştı.

Ülkede 26 Haziran ve 6 Temmuz'da da İskenderiye kentinde iki bina çökmüştü. Bir kişinin öldüğü ve yaralananların olduğu söz konusu çökmelerle ilgili yetkili makamlar soruşturma başlatmıştı.

Mısır'da bina çökmeleri genellikle yönetmeliklere uyulmaması ya da hasarlı binaların boşaltılmamasından kaynaklanıyor.