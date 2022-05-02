Mısır'da bayram namazı büyük camilerde kılındı - Haberler

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Mısır'da bayram namazı büyük camilerde kılındı

AA - Halime Afra Aksoy - Güncel
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Mısır'da bayram namazı büyük camilerde kılındı

Mısırlılar, ülke genelindeki büyük camilerde Ramazan Bayramı namazını eda etti.

Mısırlılar, ülke genelindeki büyük camilerde Ramazan Bayramı namazını eda etti.

Bayram namazı için camilerde bir araya gelen kadın, erkek, genç, yaşlı çok sayıda Mısırlı, meydanlara taştı.

Özellikle çocukların yoğun katılım gösterdiği bayramlaşma etkinlikleri renkli anların yaşanmasına sebep oldu.

Mısır resmi ajansı MENA'da yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi de bayram namazını başkent Kahire'deki Mareşal Hüseyin Tantavi Camisi'nde kıldı.

AA / Halime Afra Aksoy - Güncel

Togo Cumhuriyeti, Ramazan Bayramı, Bayram, Mısır, Güncel, Haberler

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